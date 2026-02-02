Удар по шахтерам ДТЭК: на Днепропетровщине объявили день траура

Днепропетровская область встречает 2 февраля в трауре из-за трагедии с автобусом в котором находились шахтеры ДТЭК. По состоянию на утро известно о 12 погибших.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Динпропетровскую ОВА и пресс-службу ДТЭК.
Так, глава ОВА Александр Ганжа сообщил, что в трауре сегодняшнее утро встречает Терновка, где произошла трагедия, и вместе с ней - вся Днепропетровщина.
"Склоняем головы в память о погибших из-за вражеской атаки на автобус с работниками предприятия, которую совершил агрессор накануне. Светлая память тем, чьи жизни оборвали российские нелюди. Искренние соболезнования тем, кто потерял родных", - говорится в пресс-службе ОВА.
Ганжа также добавил, что пока город приходил в себя от пережитого, ночью агрессор снова атаковал Терновку дронами - загорелись админздание и пристройка к нему. Также он сообщил о ряде атак, совершенных оккупантами на общины области.
Что касается ДТЭК, в пресс-службе ходинга также прокомментировали трагедию и выразили слова соболезнования, цитируя гендиректора компании Максима Тимченко.
В пресс-службе напомнили, что в результате ЧП по меньшей мере 12 человек погибли, еще 16 получили ранения.
"Эта атака стала крупнейшей одновременной потерей для ДТЭК с начала полномасштабного вторжения России и одним из самых темных дней в истории компании. Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших и раненых. Всем семьям погибших и пострадавшим будет оказана помощь", - сообщили в ДТЭК.
Напомним, россияне в воскресенье, 1 февраля, атаковали дроном служебный автобус с шахтерами в Днепропетровской области. По меньшей мере 12 человек погибли, еще 16 получили ранения.
Глава МИД Андрей Сибига прокомментировал трагедию с шахтерами в Тернцивке и заявил, что Россия должна быть наказана за свои военные преступления.
В то же время советник министра обороны Сергей Бескрестнов заявил, что россияне во время атаки в Терновке видели, что цель - гражданские, но все равно это их не остановило.