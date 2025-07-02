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Удар по "шахедному" заводу в Ижевске: спутник зафиксировал разрушения

Ижевск, Среда 02 июля 2025 23:19
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Удар по "шахедному" заводу в Ижевске: спутник зафиксировал разрушения Фото: СБУ нанесли удар по "шахедному" заводу в Ижевске (defence-ua.com)
Автор: Карина Левицкая

Спутниковые снимки зафиксировали повреждения на российском заводе "Купол" в Ижевске после удара украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Схемы".

Спутник Planet Labs 2 июля зафиксировал последствия украинской атаки на российский электромеханический завод "Купол", который находится в городе Ижевск и производит дроны-"камикадзе".Удар по &quot;шахедному&quot; заводу в Ижевске: спутник зафиксировал разрушения

Согласно спутниковым снимкам, часть крыши одного из зданий военного завода полностью разрушена.

Удар по "шахедному" заводу

Напомним, что вчера, 1 июля, в России заявили о якобы атаке беспилотников на город Ижевск. Взрывы слышали возле электромеханического завода "Купол".

Как оказалось, это дальнобойные дроны СБУ поразили завод "Купол" в Ижевске. Примечательно, что расстояние до цели составляет более 1300 километров.

Предприятие "Купол" производит зенитно-ракетные комплексы "Тор" и "Оса", а также разрабатывает ударные беспилотники типа "Гарпия". Завод находится под международными санкциями из-за работы на российский военно-промышленный комплекс.

Стоит добавить, что этот завод уже не впервые становится целью для беспилотников. О похожих атаках сообщали в ноябре 2024 года.

Да и сам город Ижевск известен благодаря военной, машиностроительной и металлургической промышленности. Там производят автомат АК-47.

В сентябре 2024 года стало известно, что "Купол" начал серийное производство нового ударного беспилотника большой дальности "Гарпия-А1", созданного на основе китайского двигателя.

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