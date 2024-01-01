Удар "Шахедів" по Одесі: кількість постраждалих різко зросла

За оновленою інформацією, внаслідок російської атаки "Шахедів" по Одесі є загиблий та поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Одеської ОВА Олега Кіпера.
Олег Кипер повідомляє про одного загиблого та трьох госпіталізованих громадян у результаті російської атаки дронів.
"В результаті російської атаки постраждали 9 людей. Одна з них загинула, троє - госпіталізовані. Всі інші отримали медичну допомогу на місці", - повідомив Кіпер.
У ніч проти 1 січня російські війська атакували Україну за допомогою дронів-камікадзе типу "Шахед". Запуски безпілотників здійснювалися з південного напрямку, а вибухи було чути у кількох регіонах країни, включаючи Миколаїв, Одесу, Херсонську область та район Дніпра.
Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що росіяни в ніч проти 1 січня атакували Одесу ударними безпілотниками. У житлових будинках спалахнули пожежі внаслідок потрапляння уламків дронів.
Пізніше Кіпер повідомив, що крім осколкових влучень були ще прямі.
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