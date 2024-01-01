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Удар "Шахедів" по Одесі: кількість постраждалих різко зросла

Фото: Удар "Шахедів" по Одесі: кількість постраждалих різко зросла (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

За оновленою інформацією, внаслідок російської атаки "Шахедів" по Одесі є загиблий та поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

Олег Кипер повідомляє про одного загиблого та трьох госпіталізованих громадян у результаті російської атаки дронів.

"В результаті російської атаки постраждали 9 людей. Одна з них загинула, троє - госпіталізовані. Всі інші отримали медичну допомогу на місці", - повідомив Кіпер.

Російська атака дронів по Одесі 1 січня

У ніч проти 1 січня російські війська атакували Україну за допомогою дронів-камікадзе типу "Шахед". Запуски безпілотників здійснювалися з південного напрямку, а вибухи було чути у кількох регіонах країни, включаючи Миколаїв, Одесу, Херсонську область та район Дніпра.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що росіяни в ніч проти 1 січня атакували Одесу ударними безпілотниками. У житлових будинках спалахнули пожежі внаслідок потрапляння уламків дронів.

Пізніше Кіпер повідомив, що крім осколкових влучень були ще прямі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Одеса