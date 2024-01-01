RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Удар "Шахедов" по Одессе: количество пострадавших резко возросло

Фото: Удар "Шахедов" по Одессе: количество пострадавших резко возросло (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

По обновленной информации, в результате российской атаки "Шахедов" по Одессе есть погибший и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Одесской ОВА Олега Кипера.

Олег Кипер сообщает об одном погибшем и троих госпитализированных гражданах в результате российской атаки дронов.

"В результате российской атаки пострадали 9 человек. Один из них погиб, трое - госпитализированы. Все остальные получили медицинскую помощь на месте", - сообщил Кипер.

Российская атака дронов по Одессе 1 января

В ночь на 1 января российские войска атаковали Украину с помощью дронов-камикадзе типа "Шахед". Запуски беспилотников осуществлялись с южного направления, а взрывы были слышны в нескольких регионах страны, включая Николаев, Одессу, Херсонскую область и район Днепра.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что россияне в ночь на 1 января атаковали Одессу ударными беспилотниками. В жилых домах вспыхнули пожары в результате попадания обломков дронов.

Позже, Кипер сообщил, что помимо осколочных попаданий были еще прямые. 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса