Удар "Шахедов" по Одессе: количество пострадавших резко возросло

Олег Кипер сообщает об одном погибшем и троих госпитализированных гражданах в результате российской атаки дронов.

"В результате российской атаки пострадали 9 человек. Один из них погиб, трое - госпитализированы. Все остальные получили медицинскую помощь на месте", - сообщил Кипер.

Российская атака дронов по Одессе 1 января

В ночь на 1 января российские войска атаковали Украину с помощью дронов-камикадзе типа "Шахед". Запуски беспилотников осуществлялись с южного направления, а взрывы были слышны в нескольких регионах страны, включая Николаев, Одессу, Херсонскую область и район Днепра.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что россияне в ночь на 1 января атаковали Одессу ударными беспилотниками. В жилых домах вспыхнули пожары в результате попадания обломков дронов.

Позже, Кипер сообщил, что помимо осколочных попаданий были еще прямые.