Війська РФ вночі атакували Одесу дронами: у місті виникли пожежі, є загиблий

Російські війська атакували Одесу та область дронами-камікадзе сьогодні вночі, 1 січня. Внаслідок атаки є загиблий та поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

"Один загиблий і троє людей поранені", - повідомив Кіпер.

Оновлено 03:11 : Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок атаки росіян дронами зафіксовано прямі та осколкові влучення в житлові будинки в Одесі.

За його словами, внаслідок ворожої атаки відомо про одного загиблого, серед мешканців пошкоджених будинків є поранені, їхня кількість уточнюється. На місці працюють усі відповідні служби.

"У новорічну ніч російські терористи підступно атакують Одесу ударними безпілотниками. Триває бойова робота сил протиповітряної оборони. На жаль, є попадання уламків збитих дронів. У житлових будинках різних районів міста виникли пожежі", - йдеться у повідомленні Кіпера.

Атака РФ по Україні у новорічну ніч

Російські війська пізно ввечері 31 грудня запустили кілька груп дронів-камікадзе типу "Шахед" територією України з південного напрямку. Вибухи було чути у Миколаєві, Одесі, а також у Херсонській області та в районі Дніпра.

Минулої ночі російські війська також запустили територією України дрони-камікадзе, а також ракети. Вибухи були чутні у низці східних, північних та центральних регіонів.

Так, учора ввечері росіяни атакували центральну частину Харкова. Під ударом опинився, зокрема, готель Kharkiv Palace, а також житловий будинок. Повідомляється про 26 постраждалих.

Крім того, під час повітряної тривоги вибухи було чути у Черкаській області, а також у Білій Церкві Київської області. У повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу атаки ворожих безпілотників.

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