Удар "Шахедами" по Миколаєву: рятувальники показали наслідки обстрілу росіян (фото)

Російські війська сьогодні вночі, 24 липня, ударними безпілотниками атакували Миколаїв. В результаті обстрілу у місті виникло кілька пожеж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС.

"Внаслідок обстрілу виникли пожежі складських будівель двох підприємств – рятувальники ліквідували загоряння загальною площею 450 кв.м. Інформація про постраждалих не надходила", - зазначили у ДСНС.

Удар РФ по Україні 24 липня

Російські війська сьогодні вночі, 24 липня, атакували ряд регіонів України з використанням безпілотників типу "Шахед" і ракет.

Так, в історичному центрі Одеси спалахнули пожежі, внаслідок чого пошкоджено пам'ятки архітектури в історичному центрі міста. Пізніше з'ясувалося, що загорівся ринок "Привоз", який розташований в історичному центрі міста.

Також під атакою російських "Шахедів" знаходився Миколаїв. За даними місцевої влади, спалахнули пожежі. Інформація про постраждалих не надходила.

Окрім того, під ворожим обстрілом знаходились і Черкаси. У місті унаслідок нічної ракетної атаки кількість постраждалих зросла до сімох осіб. Серед них виявилася дитина.

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