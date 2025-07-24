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Удар "Шахедами" по Николаеву: спасатели показали последствия обстрела россиян (фото)

Четверг 24 июля 2025 09:25
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Удар "Шахедами" по Николаеву: спасатели показали последствия обстрела россиян (фото) Фото: спасатели показали последствия обстрела Николаева (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня ночью, 24 июля, ударными беспилотниками атаковали Николаев. В результате обстрела в городе возникло несколько пожаров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС.

"В результате обстрела возникли пожары складских зданий двух предприятий - спасатели ликвидировали возгорание общей площадью 450 кв.м. Информация о пострадавших не поступала", - отметили в ГСЧС.

Удар РФ по Украине 24 июля

Российские войска сегодня ночью, 24 июля, атаковали ряд регионов Украины с использованием беспилотников типа "Шахед" и ракет.

Так, в историческом центре Одессы вспыхнули пожары, в результате чего повреждены памятники архитектуры в историческом центре города. Позже выяснилось, что загорелся рынок "Привоз", который расположен в историческом центре города.

Также под атакой российских "Шахедов" находился Николаев. По данным местных властей, вспыхнули пожары. Информация о пострадавших не поступала.

Кроме того, под вражеским обстрелом находились и Черкассы. В городе в результате ночной ракетной атаки количество пострадавших возросло до семи человек. Среди них оказался ребенок.

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