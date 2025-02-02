ua en ru
Нд, 02 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Російський дрон атакував один із районів Харкова: які наслідки

Неділя 02 лютого 2025 00:40
UA EN RU
Російський дрон атакував один із районів Харкова: які наслідки Фото: росіяни атакували Харків ударним безпілотником (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російський ударний дрон атакував Слобідський район міста Харкова. Наразі невідомо чи є потерпілі внаслідок цього удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне, міського голову Харкова Ігоря Терехова та голову Харківської ОВА Олег Синєгубова.

Вибух у Харкові пролунав близько півночі. Згодом місцева влада повідомила про приліт безпілотника в одному з районів міста.

"Маємо попередню інформацію про удар ворожого БПЛА у Слобідському районі. Усі відповідні служби виїхали на місце", - написав Терехов у своєму Telegram-каналі.

"На цю хвилину інформація про потерпілих не надходила. Дані щодо руйнувань перевіряються", - повідомив Синєгубов.

Повітряні атаки Росії

Вранці 1 лютого російські терористи атакували дронами і ракетами Харків і Харківську область.

Внаслідок атаки стався "приліт" БпЛА у Холодногірському районі міста. Загинула жінка 60 років.

Також дрон-камікадзе пошкодив будинки в селі Черкаська Лозова Харківської області.

Загалом минулої ночі агресор випустив по Харківській області 17 дронів та 6 ракет.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків
NEWS
Влучання у Полтаві, Запоріжжі і Харкові: наслідки масованого обстрілу України
Влучання у Полтаві, Запоріжжі і Харкові: наслідки масованого обстрілу України
DAILY
Марк Елліс, Міжнародна асоціація адвокатів: Путін не з'явиться в Гаазі в найближчій перспективі
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Марк Елліс, Міжнародна асоціація адвокатів: Путін не з'явиться в Гаазі в найближчій перспективі