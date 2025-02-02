Російський дрон атакував один із районів Харкова: які наслідки

Російський ударний дрон атакував Слобідський район міста Харкова. Наразі невідомо чи є потерпілі внаслідок цього удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне, міського голову Харкова Ігоря Терехова та голову Харківської ОВА Олег Синєгубова.