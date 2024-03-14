Удар "Шахеда" по багатоповерхівці в Сумах: кількість постраждалих збільшилася

"У результаті аварійно-рятувальних робіт з під-завалів деблоковано тіла двох чоловіків, які загинули", - написали в ОВА.

Крім того, працівниками ДСНС врятовано 10 жителів будинку (5 деблоковано), 12 людей отримали травми різного ступеня тяжкості.

На базі намету ДСНС знаходиться Пункт незламності, який працює цілодобово та надав допомогу 279 громадянам щодо обігріву та побутових проблем. Також психологами ГУ ДСНС та ГУ НП України у Сумській області надано психологічну допомогу 57 громадянам.

Також повідомляється, що рятувальники провели аварійно-відновлювальні роботи (закрито 24 вікна) у сусідньому будинку який зазнав пошкодження вибуховою хвилею.