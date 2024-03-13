Росіяни вдарили "Шахедом" по багатоповерхівці у Сумах: виникла пожежа
Російські війська сьогодні вночі, 13 березня, атакували Суми за допомогою ударних безпілотників типу "Шахед". Один із дронів потрапив до багатоповерхового будинку.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram Сумської ОВА.
Зазначається, що на місці події працюють усі аварійно-рятувальні служби. Про постраждалих внаслідок ворожого удару на даний момент не повідомлялося, наслідки влучення все ще уточнюються.
Війська РФ вдарили по Сумах
З перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну окупанти регулярно завдають ударів по Сумам та області. Так, сьогодні вночі, 13 березня, у місті під час повітряної тривоги було чути вибухи.
Крім того, учора, 12 березня, ворог обстріляв територію Сумської області. Внаслідок атаки КАБами є руйнування та постраждалі, серед яких діти.
Крім того, росіяни били Сумами 7 березня. Згідно з останніми даними, відомо про двох загиблих та 26 постраждалих. Внаслідок атаки російські окупанти пошкодили будівлю лікарні, обласного центру екстреної медичної допомоги, водоканалу. Також вибито 135 вікон та 10 дверей.
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