Удар "Шахеда" по многоэтажке в Сумах: количество пострадавших увеличилось

"В результате аварийно-спасательных работ из под-завалов деблокированы тела двух погибших мужчин", - написали в ОВА.

Кроме того, работниками ГСЧС спасены 10 жителей дома (5 деблокировано), 12 человек получили травмы разной степени тяжести.

На базе палатки ГСЧС находится Пункт несокрушимости, который работает круглосуточно и оказал помощь 279 гражданам по обогреву и бытовым проблемам. Также психологами ГУ ГСЧС и ГУ ЧП Украины в Сумской области оказана психологическая помощь 57 гражданам.

Также сообщается, что спасатели провели аварийно-восстановительные работы (закрыты 24 окна) в соседнем доме, который получил повреждение взрывной волной.