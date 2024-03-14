Удар "Шахеда" по многоэтажке в Сумах: количество пострадавших увеличилось
В Сумах в результате ночного попадания ударного беспилотника типа "Шахед" в многоэтажку количество пострадавших на вечер увеличилось до 12 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сумской ОВА.
"В результате аварийно-спасательных работ из под-завалов деблокированы тела двух погибших мужчин", - написали в ОВА.
Кроме того, работниками ГСЧС спасены 10 жителей дома (5 деблокировано), 12 человек получили травмы разной степени тяжести.
На базе палатки ГСЧС находится Пункт несокрушимости, который работает круглосуточно и оказал помощь 279 гражданам по обогреву и бытовым проблемам. Также психологами ГУ ГСЧС и ГУ ЧП Украины в Сумской области оказана психологическая помощь 57 гражданам.
Также сообщается, что спасатели провели аварийно-восстановительные работы (закрыты 24 окна) в соседнем доме, который получил повреждение взрывной волной.
Атака "Шахеда" на Сумы
Напомним, ночью против 13 марта российские войска атаковали Сумы с помощью ударных беспилотников типа "Шахед" , во время воздушной тревоги в городе были слышны взрывы. Один из дронов попал в пятиэтажное здание. На месте происшествия работали аварийно-спасательные службы.
В ОВА сообщали, что из-под завалов спасены 10 человек, восемь из которых получили травмы разной степени тяжести. Также сообщалось о двух погибших .
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