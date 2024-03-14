Фото: удар "Шахеда" по многоэтажке в Сумах: количество пострадавших увеличилось (t.me/Sumy_news_ODA)

В Сумах в результате ночного попадания ударного беспилотника типа "Шахед" в многоэтажку количество пострадавших на вечер увеличилось до 12 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сумской ОВА.

"В результате аварийно-спасательных работ из под-завалов деблокированы тела двух погибших мужчин", - написали в ОВА. Кроме того, работниками ГСЧС спасены 10 жителей дома (5 деблокировано), 12 человек получили травмы разной степени тяжести. На базе палатки ГСЧС находится Пункт несокрушимости, который работает круглосуточно и оказал помощь 279 гражданам по обогреву и бытовым проблемам. Также психологами ГУ ГСЧС и ГУ ЧП Украины в Сумской области оказана психологическая помощь 57 гражданам. Также сообщается, что спасатели провели аварийно-восстановительные работы (закрыты 24 окна) в соседнем доме, который получил повреждение взрывной волной.