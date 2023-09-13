Атака на Севастополь: у ГУР відповіли, чи зможуть росіяни відновити корабель та підводний човен

Російські окупанти, ймовірно, не зможуть відремонтувати підводний човен і корабель, які були пошкоджені під час сьогоднішнього нічного удару по бухті Севастополя.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова в ефірі телемарафону.
"Це значні ураження. Можна зараз говорити, що, з великою ймовірністю, відновленню (підводний човен та корабель - ред.) не підлягають", - зазначив Юсов.
Нагадаємо, сьогодні, 13 вересня, вночі по бухті тимчасово окупованого Севастополя було завдано ракетного удару.
Пізніше з'явилася інформація про те, що внаслідок атаки пошкоджено російський десантний корабель, підводний човен, а також судноремонтний завод ім. С. Орджонікідзе.
Цю інформацію підтвердили РБК-Україна у Головному управлінні розвідки.
При цьому видання Sky News уточнювало, що для удару українські військові використали далекобійні ракети Storm Shadow.
Більш детально про успішну нічну атаку можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
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