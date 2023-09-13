RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Атака на Севастополь: в ГУР ответили, смогут ли россияне восстановить корабль и подлодку

Фото: Андрей Юсов, представитель ГУР (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты, вероятно, не смогут отремонтировать подлодку и корабль, которые были повреждены во время сегодняшнего ночного удара по бухте Севастополя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова в эфире телемарафона.

"Это значительные поражения. Можно сейчас говорить, что, с большой вероятностью, восстановлению (подлодка и корабль - ред.) не подлежат", - отметил Юсов. 

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 13 сентября, ночью по бухте временно оккупированного Севастополя был нанесен ракетный удар. 

Позже появилась информация о том, что в результате атаки повреждены российский десантный корабль, подлодка, а также судоремонтный завод им. С. Орджоникидзе. 

Эту информацию подтвердили РБК-Украина в Главном управлении разведки. 

При этом издание Sky News уточняло, что для удара украинские военные использовали дальнобойные ракеты Storm Shadow. 

Более детально об успешной ночной атаке можете узнать в материале РБК-Украина

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СевастопольГлавное управление разведкиВойна России против Украиныракетный удар