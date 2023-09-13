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Удар по Севастополю. ГУР підтвердило пошкодження десантного корабля і підводного човна РФ

Фото: ГУР підтвердило пошкодження десантного корабля і підводного човна РФ (росЗМІ)
Автор: Уляна Безпалько, Наталія Юрченко

В окупованому Севастополі внаслідок нічної атаки уражено великий російський десантний корабель. Також пошкоджено підводний човен РФ.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіли у Головному управлінні розвідки Міноборони.

"Є пошкодження судноремонтного заводу ім. С. Орджонікідзе в місті Севастополі, зокрема обладнання. Якщо говорити про плавзасоби, то ми можемо зараз підтвердити ураження великого десантного корабля і підводного човна", - розповіли в розвідці.

Удар по Севастополю

Вночі 13 вересня в окупованому Севастополі пролунали вибухи. Пізніше Міноборони РФ заявило про нібито атаку. Як стверджують росіяни, 10 крилатих ракет намагалися вдарити по судноремонтному заводу ім. С. Орджонікідзе у Севастополі, три з них нібито збили.

Крім того, росіяни звинувачують Україну в атаці на кораблі Чорноморського флоту безекіпажними катерами.

Після атаки на території Севастопольського морського заводу виникла пожежа, її зафіксували супутники NASA. Загоряння спалахнула у Південній та Корабельній бухтах Севастополя.

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