Удар в сердце. Зеленский призвал последовать примеру США по нефти и газа из РФ

Владимир Зеленский выразил благодарность США и президенту Джо Байдену за отказ от российской нефти и газа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Зеленского.
Украинский президент назвал такое решение "ударом в сердце" военной машины Путина.
"Спасибо США и президенту Байдену за личное лидерство и решительный удар в сердце военной машины Путина, в частности за запрет российских нефти, газа и угля на американском рынке", - написал он слова благодарности.
Также Владимир Зеленский призвал другие страны последовать этому примеру.
Напомним, что 8 марта США отказались от российской нефти и газа.
Британцы также намерены полностью отказаться от импорта российской нефти до конца 2022 года.
В то же время Германия объяснила невозможность отказа от нефти из РФ тем, что в стране остановится транспорт.
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