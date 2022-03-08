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Удар в сердце. Зеленский призвал последовать примеру США по нефти и газа из РФ

Автор: Светлана Мащенко

Владимир Зеленский выразил благодарность США и президенту Джо Байдену за отказ от российской нефти и газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Зеленского.

Украинский президент назвал такое решение "ударом в сердце" военной машины Путина.

"Спасибо США и президенту Байдену за личное лидерство и решительный удар в сердце военной машины Путина, в частности за запрет российских нефти, газа и угля на американском рынке", - написал он слова благодарности.

Также Владимир Зеленский призвал другие страны последовать этому примеру.

Напомним, что 8 марта США отказались от российской нефти и газа.

Британцы также намерены полностью отказаться от импорта российской нефти до конца 2022 года.

В то же время Германия объяснила невозможность отказа от нефти из РФ тем, что в стране остановится транспорт.

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