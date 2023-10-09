Удар по селу Гроза: п'ятеро людей вважаються зниклими безвісти
Внаслідок ракетного удару росіян по селу Гроза у Харківській області 5 жовтня зниклими безвісти вважаються п'ятеро людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка.
За його словами, наразі триває ідентифікація тіл загиблих в селі Гроза внаслідок ракетного удару РФ.
"Вже ідентифіковано 49 тіл, вважаються безвісти зниклими 5 осіб", - повідомив Тимошко.
Удар по селу Гроза
Нагадаємо, 5 жовтня російські терористи вдарили по селу Гроза Харківської області. Ворог влучив "Іскандером" у кафе й магазин. В закладі на момент удару відбувались поминки за полеглим воїном.
Цей удар став наймасованішим за кількістю загиблих у Харківській області з початку повномасштабної війни.
У Повітряних силах припускають, що росіяни вдарили по селу Гроза з Воронезької області. Від початку повітряної тривоги до удару пройшло близько 10 хвилин.
Згідно з останніми даними, за словами голова Харківської ОВА Олега Синєгубова, внаслідок удару терористів по Грозі загинули 52 людей.
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