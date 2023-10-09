Удар по селу Гроза: пять человек считаются пропавшими без вести
В результате ракетного удара россиян по селу Гроза в Харьковской области 5 октября пропавшими без вести числятся пять человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook начальника Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Владимира Тимошко.
По его словам, в настоящее время продолжается идентификация тел погибших в селе Гроза в результате ракетного удара РФ.
"Уже идентифицировано 49 тел, числятся без вести пропавшими 5 человек", - сообщил Тимошко.
Удар по селу Гроза
Напомним, 5 октября российские террористы ударили по селу Гроза Харьковской области. Враг попал "Искандером" в кафе и магазин. В заведении на момент удара происходили поминки за павшим воином.
Этот удар стал самым массированным по числу погибших в Харьковской области с начала полномасштабной войны.
В Воздушных силах предполагают, что россияне ударили по селу Гроза из Воронежской области. С начала воздушной тревоги до удара прошло около 10 минут.
Согласно последним данным, по словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, в результате удара террористов по Грозе погибли 52 человека.
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