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Удар по селу Гроза: пять человек считаются пропавшими без вести

Харьковская область, Понедельник 09 октября 2023 10:05
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Удар по селу Гроза: пять человек считаются пропавшими без вести Фото: пять человек считаются пропавшими без вести после ракетного удара по деревне Гроза (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В результате ракетного удара россиян по селу Гроза в Харьковской области 5 октября пропавшими без вести числятся пять человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook начальника Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Владимира Тимошко.

По его словам, в настоящее время продолжается идентификация тел погибших в селе Гроза в результате ракетного удара РФ.

"Уже идентифицировано 49 тел, числятся без вести пропавшими 5 человек", - сообщил Тимошко.

Удар по селу Гроза

Напомним, 5 октября российские террористы ударили по селу Гроза Харьковской области. Враг попал "Искандером" в кафе и магазин. В заведении на момент удара происходили поминки за павшим воином.

Этот удар стал самым массированным по числу погибших в Харьковской области с начала полномасштабной войны.

В Воздушных силах предполагают, что россияне ударили по селу Гроза из Воронежской области. С начала воздушной тревоги до удара прошло около 10 минут.

Согласно последним данным, по словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, в результате удара террористов по Грозе погибли 52 человека.

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