Удар СБУ по підводному човну РФ: супутникові знімки зафіксували наслідки
Супутникові знімки місця атаки українського підводного дрона на російський підводний човен свідчать, що вибух стався на відстані кількох десятків метрів від цілі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".
На фотографіях, зроблених 16 грудня, помітні пошкодження пірса в районі стоянки субмарини. Водночас сам підводний човен, про ураження якого раніше заявляла українська сторона, залишається на тому ж місці.
Оцінити масштаби можливих ушкоджень човна за супутниковими знімками складно. Однак наявні кадри дозволяють припустити, що прямого влучання підводного дрона в корпус субмарини не зафіксовано.
У Росії зі свого боку заявляють, що атака не завдала жодних пошкоджень ані підводному човну, ані його екіпажу.
Що відомо про підводний човен класу "Варшавянка"
Підводний човен проєкту 636.3 "Варшавянка" є дизельно-електричним багатоцільовим субмарином, спроєктованим із максимальним акцентом на низький рівень шуму та прихованість. У версії 636.3 човен отримав удосконалену гідроакустичну оболонку.
Озброєння включає шість торпедних апаратів калібру 533 мм, які можуть використовуватися як для запуску торпед, так і крилатих ракет. Зокрема, ці підводні човни здатні нести й застосовувати ракети "Калібр" - зазвичай до чотирьох одиниць, запуск яких здійснюється через торпедні апарати.
15 грудня стало відомо, що безпілотники Служби безпеки України атакували російський підводний човен у порту Новоросійська. Це перший зафіксований в історії випадок удару дронами по підводному човну.
Згодом речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, що підготовка до ураження російського підводного човна "Варшавянка" в порту Новоросійська була складною та багаторівневою.