ua en ru
Вт, 16 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Удар СБУ по підводному човну РФ: супутникові знімки зафіксували наслідки

Росія, Вівторок 16 грудня 2025 12:46
UA EN RU
Удар СБУ по підводному човну РФ: супутникові знімки зафіксували наслідки Ілюстративне фото: СБУ вдарила дроном по підводному човну РФ (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Супутникові знімки місця атаки українського підводного дрона на російський підводний човен свідчать, що вибух стався на відстані кількох десятків метрів від цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

На фотографіях, зроблених 16 грудня, помітні пошкодження пірса в районі стоянки субмарини. Водночас сам підводний човен, про ураження якого раніше заявляла українська сторона, залишається на тому ж місці.

Оцінити масштаби можливих ушкоджень човна за супутниковими знімками складно. Однак наявні кадри дозволяють припустити, що прямого влучання підводного дрона в корпус субмарини не зафіксовано.

У Росії зі свого боку заявляють, що атака не завдала жодних пошкоджень ані підводному човну, ані його екіпажу.

Що відомо про підводний човен класу "Варшавянка"

Підводний човен проєкту 636.3 "Варшавянка" є дизельно-електричним багатоцільовим субмарином, спроєктованим із максимальним акцентом на низький рівень шуму та прихованість. У версії 636.3 човен отримав удосконалену гідроакустичну оболонку.

Озброєння включає шість торпедних апаратів калібру 533 мм, які можуть використовуватися як для запуску торпед, так і крилатих ракет. Зокрема, ці підводні човни здатні нести й застосовувати ракети "Калібр" - зазвичай до чотирьох одиниць, запуск яких здійснюється через торпедні апарати.

15 грудня стало відомо, що безпілотники Служби безпеки України атакували російський підводний човен у порту Новоросійська. Це перший зафіксований в історії випадок удару дронами по підводному човну.

Згодом речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, що підготовка до ураження російського підводного човна "Варшавянка" в порту Новоросійська була складною та багаторівневою.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні Служба безпеки України
Новини
Два дні у Берліні. Про що Україна говорила зі США та Європою і чи є прогрес у мирному плані
Два дні у Берліні. Про що Україна говорила зі США та Європою і чи є прогрес у мирному плані
Аналітика
Танкерний бій. Як Захід планує обнулити Росії торгівлю нафтою на морі
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Танкерний бій. Як Захід планує обнулити Росії торгівлю нафтою на морі