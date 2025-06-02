Удар СБУ по авіабазах РФ: у ЦПД озвучили кількість знищених літаків окупантів

"Мінімум 13 російських літаків знищено, і ще більше пошкоджено на болотах", - написав Коваленко.

Операція "Павутина"

Операція "Павутина" стала однією з наймасштабніших спецоперацій українських сил безпеки. Протягом півтора року Служба безпеки України готувала удар по стратегічній авіації Росії, і 1 червня цей план був реалізований - дрони СБУ атакували одразу кілька російських аеродромів.

Безпілотники вразили чотири військові бази: "Белая", "Дягілєво", "Оленья" та "Іваново". За попередніми даними, пошкоджено 41 літак - це майже третина стратегічної авіації, здатної запускати крилаті ракети, яку має на озброєнні РФ.

Варто зауважити, що ця операція стала не лише важливою перемогою в тилу ворога, а й чітким сигналом: українські сили здатні діставати ключові об’єкти агресора навіть далеко за лінією фронту.

В СБУ вже підрахували, скільки втратила Російська Федерація за один день української спецоперації.