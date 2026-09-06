Удар по Рязанському НПЗ вивів з ладу понад 77% потужностей переробки заводу

Нагадаємо, ці установки уразили під час нічної атаки дронів, про яку вже повідомлялося. Тоді на території Рязанського НПЗ спалахнула пожежа, а вибухи лунали ще й у Ростові. Губернатор області Павло Малков підтвердив займання на одному з підприємств.

Рязанський НПЗ - один із найбільших у Росії, він щороку переробляє близько 17 млн тонн нафти.

Тут виробляють бензин, дизельне пальне, авіаційний гас та інші нафтопродукти, зокрема для армії РФ. Завод регулярно стає ціллю українських дронів: лише наприкінці липня Сили оборони вже уражали його, тоді в Рязані спалахнули НПЗ і склад Wildberries.