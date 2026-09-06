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Удар по Рязанському НПЗ вивів з ладу понад 77% потужностей переробки заводу

14:05 06.09.2026 Нд
1 хв
Під удар потрапила найбільша установка переробки на всьому заводі
aimg Валерія Абабіна
Фото: Пожежа на Рязанському НПЗ (t.me/exilenova_plus)

Українські безпілотники уразили найбільші установки первинної переробки нафти Рязанського НПЗ у Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на компанію Fire Point.

Що уразили на заводі

За даними компанії, підтверджено влучання безпілотників FP-1 по ректифікаційних колонах установки ЕЛОУ-АВТ-6 - це найбільша установка первинної переробки нафти на заводі, потужністю 8,5 млн тонн на рік.

Фото: Графіка ураження НПЗ у Рязані (Fire Point)

Також підтверджено влучання по обладнанню установки АВТ-3 потужністю 3,1 млн тонн на рік.

Загалом уражені установки забезпечують понад 77% усіх потужностей первинної переробки нафти Рязанського НПЗ.

Нагадаємо, ці установки уразили під час нічної атаки дронів, про яку вже повідомлялося. Тоді на території Рязанського НПЗ спалахнула пожежа, а вибухи лунали ще й у Ростові. Губернатор області Павло Малков підтвердив займання на одному з підприємств.

Рязанський НПЗ - один із найбільших у Росії, він щороку переробляє близько 17 млн тонн нафти.

Тут виробляють бензин, дизельне пальне, авіаційний гас та інші нафтопродукти, зокрема для армії РФ. Завод регулярно стає ціллю українських дронів: лише наприкінці липня Сили оборони вже уражали його, тоді в Рязані спалахнули НПЗ і склад Wildberries.

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НПЗРосійська ФедераціяАтака дронів