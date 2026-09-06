Удар по Рязанскому НПЗ вывел из строя более 77% мощностей переработки завода

Что поразили на заводе

По данным компании, подтверждено попадание беспилотников FP-1 по ректификационным колоннам установки ЭЛОУ-АВТ-6 – это крупнейшая установка первичной переработки нефти на заводе мощностью 8,5 млн тонн в год.

Фото: Графика поражения НПЗ в Рязани (Fire Point)

Также подтверждено попадание по оборудованию установки АВТ-3 мощностью 3,1 млн. тонн в год.

В общей сложности пораженные установки обеспечивают более 77% всех мощностей первичной переработки нефти Рязанского НПЗ.