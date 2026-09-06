Удар по Рязанському НПЗ вивів з ладу понад 77% потужностей переробки заводу
Українські безпілотники уразили найбільші установки первинної переробки нафти Рязанського НПЗ у Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на компанію Fire Point.
Що уразили на заводі
За даними компанії, підтверджено влучання безпілотників FP-1 по ректифікаційних колонах установки ЕЛОУ-АВТ-6 - це найбільша установка первинної переробки нафти на заводі, потужністю 8,5 млн тонн на рік.
Фото: Графіка ураження НПЗ у Рязані (Fire Point)
Також підтверджено влучання по обладнанню установки АВТ-3 потужністю 3,1 млн тонн на рік.
Загалом уражені установки забезпечують понад 77% усіх потужностей первинної переробки нафти Рязанського НПЗ.
Нагадаємо, ці установки уразили під час нічної атаки дронів, про яку вже повідомлялося. Тоді на території Рязанського НПЗ спалахнула пожежа, а вибухи лунали ще й у Ростові. Губернатор області Павло Малков підтвердив займання на одному з підприємств.
Рязанський НПЗ - один із найбільших у Росії, він щороку переробляє близько 17 млн тонн нафти.
Тут виробляють бензин, дизельне пальне, авіаційний гас та інші нафтопродукти, зокрема для армії РФ. Завод регулярно стає ціллю українських дронів: лише наприкінці липня Сили оборони вже уражали його, тоді в Рязані спалахнули НПЗ і склад Wildberries.