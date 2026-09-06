Удар по Рязанському НПЗ вивів з ладу понад 77% потужностей переробки заводу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на компанію Fire Point.

Також підтверджено влучання по обладнанню установки АВТ-3 потужністю 3,1 млн тонн на рік.

За даними компанії, підтверджено влучання безпілотників FP-1 по ректифікаційних колонах установки ЕЛОУ-АВТ-6 - це найбільша установка первинної переробки нафти на заводі, потужністю 8,5 млн тонн на рік.

Нагадаємо, ці установки уразили під час нічної атаки дронів, про яку вже повідомлялося. Тоді на території Рязанського НПЗ спалахнула пожежа, а вибухи лунали ще й у Ростові. Губернатор області Павло Малков підтвердив займання на одному з підприємств.

Рязанський НПЗ - один із найбільших у Росії, він щороку переробляє близько 17 млн тонн нафти.

Тут виробляють бензин, дизельне пальне, авіаційний гас та інші нафтопродукти, зокрема для армії РФ. Завод регулярно стає ціллю українських дронів: лише наприкінці липня Сили оборони вже уражали його, тоді в Рязані спалахнули НПЗ і склад Wildberries.