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Удар по Рязанскому НПЗ вывел из строя более 77% мощностей переработки завода

14:05 06.09.2026 Вс
2 мин
Под удар попала наибольшая установка переработки по всему заводу
aimg Валерия Абабина
Удар по Рязанскому НПЗ вывел из строя более 77% мощностей переработки завода Фото: Пожар на Рязанском НПЗ (t.me/exilenova_plus)
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Украинские беспилотники поразили самые большие установки первичной переработки нефти Рязанского НПЗ в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на компанию FirePoint.

Что поразили на заводе

По данным компании, подтверждено попадание беспилотников FP-1 по ректификационным колоннам установки ЭЛОУ-АВТ-6 – это крупнейшая установка первичной переработки нефти на заводе мощностью 8,5 млн тонн в год.

Удар по Рязанскому НПЗ вывел из строя более 77% мощностей переработки завода Фото: Графика поражения НПЗ в Рязани (Fire Point)

Также подтверждено попадание по оборудованию установки АВТ-3 мощностью 3,1 млн. тонн в год.

В общей сложности пораженные установки обеспечивают более 77% всех мощностей первичной переработки нефти Рязанского НПЗ.

Напомним, эти установки поразили во время ночной атаки дронов, о которой уже сообщалось . Тогда на территории Рязанского НПЗ разгорелся пожар, а взрывы раздавались еще и в Ростове. Губернатор области Павел Малков подтвердил возгорание на одном из предприятий.

Рязанский НПЗ – один из крупнейших в России, он ежегодно перерабатывает около 17 млн тонн нефти.

Здесь производят бензин, дизельное горючее, авиационный керосин и другие нефтепродукты, в том числе для армии РФ. Завод регулярно становится целью украинских дронов: только в конце июля Силы обороны уже поражали его , тогда в Рязани вспыхнули НПЗ и состав Wildberries.

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