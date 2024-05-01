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Удар по Рязанському НПЗ розкриває справжні проблеми російської ППО: що кажуть аналітики

Росія , Середа 01 травня 2024 14:44
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Удар по Рязанському НПЗ розкриває справжні проблеми російської ППО: що кажуть аналітики Фото: удар по Разянському НПЗ 1 травня (ілюстративне фото росЗМІ)
Автор: Ярослава Борзова

Удари по Рязанському НПЗ показують неспроможність Росії забезпечити регіон необхідною кількістю засобів протиповітряної оборони. Зокрема, про це свідчить і тогорічне ураження авіабази "Дягилево".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defence Express.

Як стверджують аналітики, пряма відстань до Рязанського НПЗ від кордону України становить понад 450 км.

"Але попри дальність та можливість завдання методичних ударів, головним маркером реальної ситуації є й те, що у Рязані знаходиться авіабаза "Дягилево", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на даній авіабазі знаходиться Центр бойового використання та перенавчання особового складу, 203-й полк авіазаправників, а також базувались Ту-22М3.

"Але після того, як у вересні 2023 року деякі з цих дальніх бомбардувальників на цій авіабазі були уражені конвертованим Ту-141 "Стриж", РФ, скоріш за все, їх звідти вивела", - зауважують аналітики.

Крім того, відомо, що також цей аеродром використовується 360-м авіаремонтним заводом, що спеціалізується на Ту-22М3, Ту-95МС та Ил-76 та машинах на його базі.

"Тобто сам нафтопереробний завод, а також інші об'єкти у Рязані є стратегічними для РФ. Але попри методичні удари України у РФ не змогли реалізувати надійну протиповітряну оборону", - підкреслюють у повідомленні.

Удар по Рязанському НПЗ

Нагадаємо, після операції Головного управління розвідки Міноборони в ніч на 1 травня за допомогою безпілотників на території РФ було вражено Рязанський нафтопереробний завод.

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ППО НПЗ Війна Росії проти України
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