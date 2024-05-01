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Удар по Рязанскому НПЗ раскрывает настоящие проблемы российской ПВО: что говорят аналитики

Россия, Среда 01 мая 2024 14:44
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Удар по Рязанскому НПЗ раскрывает настоящие проблемы российской ПВО: что говорят аналитики Фото: удар по Разянскому НПЗ 1 мая (иллюстративное фото росСМИ)
Автор: Ярослава Борзова

Удары по Рязанскому НПЗ показывают неспособность России обеспечить регион необходимым количеством средств противовоздушной обороны. В частности, об этом свидетельствует и прошлогоднее поражение авиабазы "Дягилево".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defence Express.

Как утверждают аналитики, прямое расстояние до Рязанского НПЗ от границы Украины составляет более 450 км.

"Но, несмотря на дальность и возможность нанесения методических ударов, главным маркером реальной ситуации является и то, что в Рязани находится авиабаза "Дягилево", - говорится в сообщении.

На данной авиабазе находится Центр боевого использования и переобучения личного состава, 203-й полк авиазаправщиков, а также базировались Ту-22М3.

"Но после того, как в сентябре 2023 года некоторые из этих дальних бомбардировщиков на этой авиабазе были поражены конвертируемым Ту-141 "Стриж", РФ, скорее всего, их оттуда вывела", - отмечают аналитики.

Кроме того, известно, что этот аэродром используется 360-м авиаремонтным заводом, специализирующимся на Ту-22М3, Ту-95МС и Ил-76 и машинах на его базе.

"То есть сам нефтеперерабатывающий завод, а также другие объекты в Рязани являются стратегическими для РФ. Но , несмотря на методические удары Украины, в РФ не смогли реализовать надежную противовоздушную оборону", - подчеркивают в сообщении.

Удар по Рязанскому НПЗ

Напомним, после операции Главного управления разведки Минобороны в ночь на 1 мая с помощью беспилотников на территории РФ был поражен Рязанский нефтеперерабатывающий завод.

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