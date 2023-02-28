Удар по російському літаку А-50 у Білорусі: оприлюднені перші супутникові знімки

У мережі з'явилися перші супутникові знімки білоруського аеродрому "Мачулищі", де сталася атака партизанів на розвідувальний літак росіян А-50.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста CNN Джанлуку Меццофіоре у Twitter.
Він показав супутникові знімки аеродрому "Мачулищі", зроблені сьогодні, 28 лютого.
"У Maxar є ці знімки літака A-50 ДРЛС на авіабазі "Мачулищі" в Білорусі. Я не бачу жодних серйозних пошкоджень", - написав журналіст.
При цьому, як зазначає "Беларускі Гаюн", борт переставили. Місце його звичайної стоянки, яке відзначено червоною стрілкою, пустує. Він у іншому місці. Востаннє зліт літака росіян фіксували 22 лютого.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що 26 лютого на білоруському аеродромі "Мачулищі" партизани атакували російський розвідувальний літак А-50 за допомогою двох дронів.
Пізніше британська розвідка наголосила, що цей борт мав велике значення для російської армії.
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