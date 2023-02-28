Удар по російському літаку А-50 у Білорусі: оприлюднені перші супутникові знімки

Він показав супутникові знімки аеродрому "Мачулищі", зроблені сьогодні, 28 лютого.

Фото: літак росіян А-50 на аеродромі в Білорусі (twitter.com/GianlucaMezzo)

"У Maxar є ці знімки літака A-50 ДРЛС на авіабазі "Мачулищі" в Білорусі. Я не бачу жодних серйозних пошкоджень", - написав журналіст.

При цьому, як зазначає "Беларускі Гаюн", борт переставили. Місце його звичайної стоянки, яке відзначено червоною стрілкою, пустує. Він у іншому місці. Востаннє зліт літака росіян фіксували 22 лютого.

Фото: місце стоянки літака А-50 росіян (t.me/Hajun_BY)