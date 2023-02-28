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Удар по российскому самолету А-50 в Беларуси: обнародованы первые спутниковые снимки

Иллюстративное фото: обнародованы первые спутниковые снимки аэродрома "Мачулищи" после атаки партизан на А-50 (t.me/Hajun_BY)
Автор: Иван Носальский

В сети появились первые спутниковые снимки белорусского аэродрома "Мачулищи", где произошла атака партизанов на разведывательный самолет россиян А-50.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста CNN Джанлуку Меццофиоре в Twitter.

Он показал спутниковые снимки аэродрома “Мачулищи”, которые были сделаны сегодня, 28 февраля.

Фото: самолет россиян А-50 на аэродроме в Беларуси (twitter.com/GianlucaMezzo)

"У Maxar есть эти снимки самолета A-50 ДРЛО на авиабазе "Мачулищи" в Беларуси. Я не вижу никаких серьезных повреждений", - написал журналист.

При этом, как отмечает "Беларускі Гаюн", борт переставили. Место его обычной стоянки, которое отмечено красной стрелкой, пустует. Он находится в другом месте. Последний раз взлет самолета россиян фиксировали 22 февраля.

Фото: место стоянки самолета А-50 россиян (t.me/Hajun_BY)

Напомним, ранее стало известно, что 26 февраля на белорусском аэродроме "Мачулищи" партизаны атаковали российский разведывательный самолет А-50 при помощи двух дронов.

Позже британская разведка подчеркнула, что этот борт имел большое значение для российской армии.

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