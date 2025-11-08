Удар росіян по шикуванню військових ЗСУ: комбата взяли під варту

Зазначається, що Центральний районний суд Дніпра відправив під варту командира одного з батальйонів Збройних сил України, якому раніше було повідомлено про підозру. Попри заборону Генерального штабу ЗСУ командир зібрав особовий склад на Дніпропетровщині для проведення урочистостей.

Під час заходу російські окупанти завдали по місцеперебуванню військових комбінованого удару двома балістичними ракетами "Іскандер" та трьома ударними дронами. Внаслідок теракту росіян загинули військові та цивільні.

"Слідством встановлено, що рішення командира провести масове зібрання в умовах високої ракетної небезпеки суперечило чинним вимогам та наказам військового керівництва", - зазначили в ДБР.