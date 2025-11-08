Удар россиян по построению военных ВСУ: комбата взяли под стражу

В Днепре суд отправил под стражу командира батальона, который вопреки приказам командования устроил построение подразделения. В результате его действий погибли как военнослужащие, так и гражданские.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.
Отмечается, что Центральный районный суд Днепра отправил под стражу командира одного из батальонов Вооруженных сил Украины, которому ранее было сообщено о подозрении. Несмотря на запрет Генерального штаба ВСУ командир собрал личный состав на Днепропетровщине для проведения торжеств.
Во время мероприятия российские оккупанты нанесли по местонахождению военных комбинированный удар двумя баллистическими ракетами "Искандер" и тремя ударными дронами. В результате теракта россиян погибли военные и гражданские.
"Следствием установлено, что решение командира провести массовое собрание в условиях высокой ракетной опасности противоречило действующим требованиям и приказам военного руководства", - отметили в ГБР.
Российские оккупанты вечером 1 ноября атаковали ракетами и дронами поселок в Днепропетровской области. Как впоследствии стало известно, на момент обстрела там находились бойцы 35-й бригады морской пехоты, которые прибыли для награждения.
ГБР сразу начало досудебное расследование по факту гибели и ранения военных ВСУ. Военные рассказали, что несмотря на тревогу торжественное построение не отменили, в результате чего погибли 19 военнослужащих и гражданские жители населенного пункта.
Военные также подозревают, что их "сдали" - поскольку оккупанты атаковали через 15 минут после начала мероприятия. Подробнее об инциденте - в материале РБК-Украина.