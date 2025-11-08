Удар россиян по построению военных ВСУ: комбата взяли под стражу

Отмечается, что Центральный районный суд Днепра отправил под стражу командира одного из батальонов Вооруженных сил Украины, которому ранее было сообщено о подозрении. Несмотря на запрет Генерального штаба ВСУ командир собрал личный состав на Днепропетровщине для проведения торжеств.

Во время мероприятия российские оккупанты нанесли по местонахождению военных комбинированный удар двумя баллистическими ракетами "Искандер" и тремя ударными дронами. В результате теракта россиян погибли военные и гражданские.

"Следствием установлено, что решение командира провести массовое собрание в условиях высокой ракетной опасности противоречило действующим требованиям и приказам военного руководства", - отметили в ГБР.