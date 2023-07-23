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Удар росіян по Одесі: одна людина загинула, 18 - отримали поранення

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Неділя 23 липня 2023 03:18
Удар росіян по Одесі: одна людина загинула, 18 - отримали поранення Фото: російські війська вночі обстріляли Одесу (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська завдали комбінованого ракетного удару по Одесі сьогодні вночі, 23 липня. Внаслідок атаки є загиблий та поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

Повідомляється про одного загиблого цивільного внаслідок нічного обстрілу окупантами.

"Станом на 03.00 в Одесі 18 постраждалих, серед яких 4 дітей. До лікарень міста госпіталізовано 14 осіб, троє з них – діти", - йдеться у повідомленні голови Одеської ОВА.

За словами Кіпера, інформація про кількість постраждалих у майбутньому може змінитись. Бригади швидкої допомоги працюють на місцях.

Нічна атака росіян по Одесі 23 липня

Росія після виходу з "зернової угоди" майже щоночі завдає ракетних ударів по Одесі та області. Також ворог застосовує дрони та ракети різних типів для ударів по Херсонській та Миколаївській областях, внаслідок чого гинули та отримували поранення мирні жителі.

Так, вночі 23 липня окупанти здійснили чергову комбіновану атаку по місту та області із застосуванням крилатих ракет типу "Онікс", Х-22 та "Калібр". За даними ОВА, внаслідок обстрілу пошкоджено цивільні об'єкти, житлові будинки.

Повідомляється, що внаслідок масованого обстрілу пошкоджено Спасо-Преображенський собор у місті, також мають пошкодження багатоповерхові будинки.

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