ua ru
Вс, 23 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Удар россиян по Одессе: один человек погиб, 18 - получили ранения

Новина українською →
Воскресенье 23 июля 2023 03:18
Удар россиян по Одессе: один человек погиб, 18 - получили ранения Фото: российские войска ночью обстреляли Одессу (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска нанесли комбинированный ракетный удар по Одессе сегодня ночью, 23 июля. В результате атаки есть погибший и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.

Сообщается об одном погибшем гражданском в результате ночного обстрела оккупантами.

"По состоянию на 03.00 в Одессе 18 пострадавших, среди которых 4 детей. В больницы города госпитализированы 14 человек, трое из них – дети", - говорится в сообщении главы Одесской ОВА.

По словам Кипера, информация о количестве пострадавших в будущем может измениться. Бригады скорой помощи работают на местах.

Ночная атака россиян по Одессе 23 июля

Россия после выхода из "зерновой сделки" почти каждую ночь наносит ракетные удары по Одессе и области. Также враг применяет дроны и ракеты разных типов для ударов по Херсонской и Николаевской областях, в результате чего гибли и получали ранения мирные жители.

Так, ночью 23 июля оккупанты совершили очередную комбинированную атаку по городу и области с применением крылатых ракет типа "Оникс", Х-22 и "Калибр". По данным ОВА, в результате обстрела повреждены гражданские объекты, жилые дома.

Сообщается, что в результате массированного обстрела поврежден Спасо-Преображенский собор в городе, также имеют повреждения многоєтажные дома.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса Вторжение России в Украину ракетный удар
NEWS
Бывшему военкому Одессы сообщили о подозрении
Бывшему военкому Одессы сообщили о подозрении
DAILY
Юрий Игнат: F-16 может приблизить процент сбития ракет и дронов над Украиной к ста
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Юрий Игнат: F-16 может приблизить процент сбития ракет и дронов над Украиной к ста