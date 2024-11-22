Удар росіян по Кривому Рогу: кількість поранених знову зросла

Атака РФ на Кривий Ріг

21 листопада російські війська атакували Кривий Ріг Дніпропетровської області. Ударом було частково зруйновано адміністративну будівлю. На місце одразу виїхали рятувальні служби.

Майже одразу стало відомо про постраждалих. Їхня кількість постійно зростала. Спочатку з 2 людей до 13, пізніше - до 17.

За останніми даними на 21 листопада, у Кривому Розі налічувалося 26 постраждалих через обстріл. Тоді повідомлялося, що у тяжкому стані перебувають дві жінки, які постраждали під час атаки на місто.

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