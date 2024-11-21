Атака окупантів на Кривий Ріг: кількість постраждалих різко зросла

Фото: у Кривому Розі вже 26 постраждалих через обстріл РФ 21 листопада

Кількість постраждалих через обстріл Кривого Рогу 21 листопада різко зросла. Дві жінки - у важкому стані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Через атаку на Кривий Ріг постраждали 26 людей", - зазначив він. Крім того, двоє жінок перебувають у важкому стані. "В однієї - різані рани голови, в іншої - осколкове поранення живота", - зазначив Лисак. Наслідки обстрілу Кривого Рогу 21 листопада (t.me/dnipropetrovskaODA)