Атака окупантів на Кривий Ріг: кількість постраждалих різко зросла
Фото: у Кривому Розі вже 26 постраждалих через обстріл РФ 21 листопада
Кількість постраждалих через обстріл Кривого Рогу 21 листопада різко зросла. Дві жінки - у важкому стані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
"Через атаку на Кривий Ріг постраждали 26 людей", - зазначив він.
Крім того, двоє жінок перебувають у важкому стані.
"В однієї - різані рани голови, в іншої - осколкове поранення живота", - зазначив Лисак.
Наслідки обстрілу Кривого Рогу 21 листопада (t.me/dnipropetrovskaODA)
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