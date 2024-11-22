Удар россиян по Кривому Рогу: количество раненых снова выросло

Атака РФ на Кривой Рог

21 ноября российские войска атаковали Кривой Рог Днепропетровской области. Ударом было частично разрушено административное здание. На место тут же выехали спасательные службы.

Почти сразу стало известно о пострадавших. Их число постоянно росло. Сначала с 2 человек до 13, позже - до 17.

По последним данным на 21 ноября, в Кривом Роге насчитывалось 26 пострадавших из-за обстрела. Тогда сообщалось, что в тяжелом состоянии находятся две женщины, пострадавшие во время атаки на город.

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