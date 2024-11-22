Удар россиян по Кривому Рогу: количество раненых снова выросло

На утро 22 ноября в Кривом Роге до 32 выросло количество раненых из-за обстрела РФ днем ранее. Два человека - в тяжелом состоянии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула.
"До 32 выросло количество пострадавших от удара, из них 2 детей", - рассказал он.
По его данным, в больницах находятся 12 человек, среди них один ребенок.
"Двое взрослых в тяжелом состоянии. Всем оказывается вся необходимая помощь", - отметил Вилкул.
21 ноября российские войска атаковали Кривой Рог Днепропетровской области. Ударом было частично разрушено административное здание. На место тут же выехали спасательные службы.
Почти сразу стало известно о пострадавших. Их число постоянно росло. Сначала с 2 человек до 13, позже - до 17.
По последним данным на 21 ноября, в Кривом Роге насчитывалось 26 пострадавших из-за обстрела. Тогда сообщалось, что в тяжелом состоянии находятся две женщины, пострадавшие во время атаки на город.
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