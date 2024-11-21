Росіяни атакували Кривий Ріг: є руйнування та постраждалі

Окрім Дніпра, росіяни атакували і Кривий Ріг 21 листопада. Вже відомо про постраждалих та руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"На зараз відомо про двох постраждалих. Це 32-річний чоловік та 24-річна жінка. Вони у лікарні в стані середньої тяжкості", - розповів він.

Атаки РФ на Кривий Ріг

Після 10:00 у Кривому Розі Дніпропетровської області прогриміли вибухи. Перед цим у Повітряних силах попереджали про загрозу балістики. Уже близько 11:00 загрозу скасували.

Додамо, що Кривий Ріг РФ атакує не вперше. Причому, вже вдруге атака на Кривий Ріг збігається з обстрілом Дніпра. Вранці 21 листопада росіяни вдарили ракетами по Дніпру, двоє людей постраждали. Також пошкоджено підприємство та Центр реабілітації для людей з обмеженими можливостями.

Додамо, що подібна ситуація була і під час масованого удару РФ по Україні 17 листопада. Тоді загарбники теж атакували і Дніпро, і Кривий Ріг. Зокрема, у Кривому Розі окупанти ракетою влучили в об'єкт інфраструктури.

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