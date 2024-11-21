ua en ru
Чт, 21 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни атакували Кривий Ріг: є руйнування та постраждалі

Кривий Ріг, Четвер 21 листопада 2024 11:14
UA EN RU
Росіяни атакували Кривий Ріг: є руйнування та постраждалі Фото: окупанти вдарили по Кривому Рогу 21 листопада (ілюстрація/facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Наталія Гурковська

Окрім Дніпра, росіяни атакували і Кривий Ріг 21 листопада. Вже відомо про постраждалих та руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"На зараз відомо про двох постраждалих. Це 32-річний чоловік та 24-річна жінка. Вони у лікарні в стані середньої тяжкості", - розповів він.

За даними голови ОВА, частково зруйнована адмінбудівля, пошкоджені дві житлові двоповерхівки.

Атаки РФ на Кривий Ріг

Після 10:00 у Кривому Розі Дніпропетровської області прогриміли вибухи. Перед цим у Повітряних силах попереджали про загрозу балістики. Уже близько 11:00 загрозу скасували.

Додамо, що Кривий Ріг РФ атакує не вперше. Причому, вже вдруге атака на Кривий Ріг збігається з обстрілом Дніпра. Вранці 21 листопада росіяни вдарили ракетами по Дніпру, двоє людей постраждали. Також пошкоджено підприємство та Центр реабілітації для людей з обмеженими можливостями.

Додамо, що подібна ситуація була і під час масованого удару РФ по Україні 17 листопада. Тоді загарбники теж атакували і Дніпро, і Кривий Ріг. Зокрема, у Кривому Розі окупанти ракетою влучили в об'єкт інфраструктури.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кривий Ріг Дніпропетровська область Війна в Україні
NEWS
РФ вранці випустила по Україні міжконтинентальну балістичну ракету, "Кинджал" та сім Х-101
РФ вранці випустила по Україні міжконтинентальну балістичну ракету, "Кинджал" та сім Х-101
DAILY
"Боліти буде ще довго". Як хірурги рятують життя військових після поранень на фронті
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "Боліти буде ще довго". Як хірурги рятують життя військових після поранень на фронті