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Удар РФ знищив розподільчий центр мережі "Будинок іграшок"

15:05 27.08.2026 Чт
1 хв
Магазини й сайт працюють, попри знищений склад
aimg Валерія Абабіна
Фото: РФ знищила розподільчий центр мережі "Будинок іграшок" (bi. ua)

Внаслідок російської атаки знищено розподільчий центр мережі "Будинок іграшок". У компанії вже звернулися до клієнтів із попередженням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку компанії "Будинок іграшок" в Instagram.

Російська атака знищила розподільчий центр мережі "Будинок іграшок".

У компанії попередили, що частина вже оформлених замовлень може приїхати пізніше, ніж планувалося. З усіма клієнтами, які чекають на свій товар, обіцяють зв'язатися.

Водночас офлайн-магазини продовжують працювати, а сайт приймає нові замовлення.

Нагадаємо, Росія системно б'є по логістиці українського бізнесу. За поточний місяць внаслідок ударів зазнали втрат розподільчі центри Rozetka, "Епіцентру", Novus та інших мереж.

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