Удар РФ знищив розподільчий центр мережі "Будинок іграшок"

Російська атака знищила розподільчий центр мережі "Будинок іграшок".

У компанії попередили, що частина вже оформлених замовлень може приїхати пізніше, ніж планувалося. З усіма клієнтами, які чекають на свій товар, обіцяють зв'язатися.

Водночас офлайн-магазини продовжують працювати, а сайт приймає нові замовлення.