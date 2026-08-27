Удар РФ знищив розподільчий центр мережі "Будинок іграшок"

Внаслідок російської атаки знищено розподільчий центр мережі "Будинок іграшок". У компанії вже звернулися до клієнтів із попередженням.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку компанії "Будинок іграшок" в Instagram.
Російська атака знищила розподільчий центр мережі "Будинок іграшок".
У компанії попередили, що частина вже оформлених замовлень може приїхати пізніше, ніж планувалося. З усіма клієнтами, які чекають на свій товар, обіцяють зв'язатися.
Водночас офлайн-магазини продовжують працювати, а сайт приймає нові замовлення.
Нагадаємо, Росія системно б'є по логістиці українського бізнесу. За поточний місяць внаслідок ударів зазнали втрат розподільчі центри Rozetka, "Епіцентру", Novus та інших мереж.