Удар РФ уничтожил распределительный центр сети "Будинок іграшок"

Российская атака уничтожила распределительный центр сети "Будинок іграшок".

В компании предупредили, что часть уже оформленных заказов может приехать позже, чем планировалось. Со всеми клиентами, ожидающими своего товара, обещают связаться.

В то же время, офлайн-магазины продолжают работать, а сайт принимает новые заказы.