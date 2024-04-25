Удар РФ по вокзалу в Балаклії був спрямований на велику кількість жертв, - прокуратура

Зазначається, що росіяни вдарили ракетою "Іскандер-М" з осколково-бойовою частиною, яка розірвалася в повітрі.

У прокуратурі впевнені, що ці дії були спрямовані на велику кількість жертв серед цивільного населення.

"Бо саме в цей час до залізничного вокзалу прибувала електричка з людьми", - додали в прокуратурі.

Також у прокуратурі уточнили, що кількість поранених зросла до 11 осіб.