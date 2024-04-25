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Удар РФ по вокзалу в Балаклії був спрямований на велику кількість жертв, - прокуратура

Фото: удар РФ по вокзалу в Балаклії (t.me/UA_National_Police)
Автор: Дмитро Браславський

Російський удар по залізничному вокзалу в Балаклії Харківської області був націлений на велику кількість жертв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Зазначається, що росіяни вдарили ракетою "Іскандер-М" з осколково-бойовою частиною, яка розірвалася в повітрі. 

У прокуратурі впевнені, що ці дії були спрямовані на велику кількість жертв серед цивільного населення.

"Бо саме в цей час до залізничного вокзалу прибувала електричка з людьми", - додали в прокуратурі. 

Також у прокуратурі уточнили, що кількість поранених зросла до 11 осіб.

Російський удар по Балаклії

Сьогодні вдень окупанти завдали удару біля залізничного вокзалу в Балаклії. Раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що через цей обстріл постраждало 10 осіб.

Пізніше в "Укрзалізниці" повідомили, що під час атаки по залізниці в Харківській області постраждали троє їхніх співробітників. Прокуратура почала розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни.

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Російська ФедераціяБалакліяХарківВійна в Україні