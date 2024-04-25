Удар РФ по вокзалу в Балаклее был направлен на большое количество жертв, - прокуратура

Отмечается, что россияне ударили ракетой "Искандер-М" с осколочно-боевой частью, которая разорвалась в воздухе.

В прокуратуре уверены, что эти действия были направлены на большое количество жертв среди гражданского населения.

"Потому что именно в это время к железнодорожному вокзалу прибывала электричка с людьми", - добавили в прокуратуре.

Также в прокуратуре уточнили, что количество раненых возросло до 11 человек.