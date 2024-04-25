Удар РФ по вокзалу в Балаклее был направлен на большое количество жертв, - прокуратура

Российский удар по железнодорожному вокзалу в Балаклее Харьковской области был нацелен на большое количество жертв.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
Отмечается, что россияне ударили ракетой "Искандер-М" с осколочно-боевой частью, которая разорвалась в воздухе.
В прокуратуре уверены, что эти действия были направлены на большое количество жертв среди гражданского населения.
"Потому что именно в это время к железнодорожному вокзалу прибывала электричка с людьми", - добавили в прокуратуре.
Также в прокуратуре уточнили, что количество раненых возросло до 11 человек.
Сегодня днем оккупанты нанесли удар у железнодорожного вокзала в Балаклее. Ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что из-за этого обстрела пострадали 10 человек.
Позже в "Укрзализныце" сообщили, что во время атаки по железной дороге в Харьковской области пострадали трое их сотрудников. Прокуратура начала расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
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