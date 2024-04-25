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Удар РФ по вокзалу в Балаклее был направлен на большое количество жертв, - прокуратура

Фото: удар РФ по вокзалу в Балаклее (t.me/UA_National_Police)
Автор: Дмитрий Браславский

Российский удар по железнодорожному вокзалу в Балаклее Харьковской области был нацелен на большое количество жертв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Отмечается, что россияне ударили ракетой "Искандер-М" с осколочно-боевой частью, которая разорвалась в воздухе. 

В прокуратуре уверены, что эти действия были направлены на большое количество жертв среди гражданского населения.

"Потому что именно в это время к железнодорожному вокзалу прибывала электричка с людьми", - добавили в прокуратуре.

Также в прокуратуре уточнили, что количество раненых возросло до 11 человек.

Российский удар по Балаклее

Сегодня днем оккупанты нанесли удар у железнодорожного вокзала в Балаклее. Ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что из-за этого обстрела пострадали 10 человек.

Позже в "Укрзализныце" сообщили, что во время атаки по железной дороге в Харьковской области пострадали трое их сотрудников. Прокуратура начала расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

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