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Удар РФ по ТЦ на Сумщині: ДСНС показала наслідки

08:58 01.10.2026 Чт
1 хв
aimg Олена Чупровська
Удар РФ по ТЦ на Сумщині: ДСНС показала наслідки Фото: наслідки атаки на торгівельний центр на Сумщині (t.me/dsns_telegram)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Ворог вдарив по торговельному центру на Сумщині, там сталася масштабна пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

Торговельний центр атакували в Роменському районі. Фахівці ДСНС працювали на місці до самої ночі.

Для гасіння залучили спеціальну роботизовану техніку.

Через загрозу повторних атак рятувальники кілька разів припиняли роботу й відходили в безпечне місце.

На місці події також працювали офіцери-рятувальники громади.

Усі осередки горіння ліквідовано. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, що в ніч на 1 жовтня Росія знову атакувала Київ дронами. У Солом'янському районі горіло приміщення на першому поверсі 16-поверхівки. В Оболонському районі спалахнув склад, одну постраждалу людину передали медикам.

Тим часом удару по бізнес-центру в Одесі зазнали дві будівлі: пошкоджено дах і фасад, а на п'ятому поверсі частково зруйновано стіни та виникла пожежа.

Постраждала одна людина.

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