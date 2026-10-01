Удар РФ по ТЦ на Сумщині: ДСНС показала наслідки

Фото: наслідки атаки на торгівельний центр на Сумщині (t.me/dsns_telegram)

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Ворог вдарив по торговельному центру на Сумщині, там сталася масштабна пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

Торговельний центр атакували в Роменському районі. Фахівці ДСНС працювали на місці до самої ночі. Для гасіння залучили спеціальну роботизовану техніку. Через загрозу повторних атак рятувальники кілька разів припиняли роботу й відходили в безпечне місце. https://t.me/RBC_ua_news/207269 На місці події також працювали офіцери-рятувальники громади. Усі осередки горіння ліквідовано. Попередньо, обійшлося без постраждалих. Нагадаємо, що в ніч на 1 жовтня Росія знову атакувала Київ дронами. У Солом'янському районі горіло приміщення на першому поверсі 16-поверхівки. В Оболонському районі спалахнув склад, одну постраждалу людину передали медикам.