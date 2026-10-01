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Удар РФ по ТЦ в Сумской области: ГСЧС показала последствия

08:58 01.10.2026 Чт
1 мин
aimg Елена Чупровская
Удар РФ по ТЦ в Сумской области: ГСЧС показала последствия Фото: последствия атаки на торговый центр в Сумской области (t.me/dsns_telegram)
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Враг ударил по торговому центру в Сумской области, там произошел масштабный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

Торговый центр атаковали в Роменском районе. Специалисты ГСЧС работали на месте до самой ночи.

Для гашения привлекли специальную роботизированную технику.

Из-за угрозы повторных атак спасатели несколько раз прекращали работу и уходили в безопасное место.

На месте происшествия также работали офицеры-спасатели общины.

Все очаги горения ликвидированы. Предварительно обошлось без пострадавших.

Напомним, что в ночь на 1 октября Россия снова атаковала Киев дронами. В Соломенском районе горело помещение на первом этаже 16-этажки. В Оболонском районе вспыхнул склад, один пострадавший передан медикам.

Тем временем удар по бизнес-центру в Одессе получили два здания: повреждены крыша и фасад, а на пятом этаже частично разрушены стены и возник пожар.

Пострадал один человек.

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