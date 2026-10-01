Удар РФ по ТЦ в Сумской области: ГСЧС показала последствия
Враг ударил по торговому центру в Сумской области, там произошел масштабный пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.
Торговый центр атаковали в Роменском районе. Специалисты ГСЧС работали на месте до самой ночи.
Для гашения привлекли специальную роботизированную технику.
Из-за угрозы повторных атак спасатели несколько раз прекращали работу и уходили в безопасное место.
На месте происшествия также работали офицеры-спасатели общины.
Все очаги горения ликвидированы. Предварительно обошлось без пострадавших.
Напомним, что в ночь на 1 октября Россия снова атаковала Киев дронами. В Соломенском районе горело помещение на первом этаже 16-этажки. В Оболонском районе вспыхнул склад, один пострадавший передан медикам.
Тем временем удар по бизнес-центру в Одессе получили два здания: повреждены крыша и фасад, а на пятом этаже частично разрушены стены и возник пожар.
Пострадал один человек.