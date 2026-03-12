UA

Удар РФ спричинив забруднення Дністра: є загроза для Молдови

15:50 12.03.2026 Чт
2 хв
Росіяни атакували Дністровську ГЕС
aimg Ірина Глухова
Фото: у річку Дністер стався витік технічних масел (me.gov.ua)

Після російської атаки на Дністровську ГЕС стався виток технічних масел у річку Дністер. Забруднення поширилося у Молдову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Читайте також: "Іскандери", "Калібри" і не тільки. Чим РФ атакувала Україну та скільки ракет збила ППО

Як наголосили у Мінекології, Росія продовжує вчиняти міжнародні екологічні злочини, використовуючи війну, як інструмент руйнування екосистем та створення транскордонних екологічних загроз.

Так, 10 березня 2026 року у річці Дністер в районі села Лядова Яришівської громади Могилів-Подільського району Вінницької області було виявлено плями технічних масел після ракетно-дронової атаки РФ на Україну.

За попередніми даними, забруднення пов’язане з витоком трансформаторних масел з інфраструктурних об’єктів у районі Дністровської ГЕС у Чернівецькій області, що сталося внаслідок атаки 7 березня.

Масляні плями поширилися вниз за течією річки, зокрема у районі села Наславча Республіки Молдова.

"Мінекономіки в межах діяльності Дністровської комісії виступає центральним координатором міжвідомчої та міжнародної взаємодії щодо реагування на цю екологічну загрозу", - йдеться у повідомленні.

У Вінницькій та Одеській областях відбулися засідання комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС), на яких визначили комплекс заходів для локалізації та утилізації забруднення Дністра.

Після узгодження дій з молдовською стороною підрозділи ДСНС розпочнуть практичні роботи: встановлення загороджувальних бонових ліній та застосування сорбентів для збору маслянистих плям.

Україна, як сторона договору з Молдовою про співпрацю у сфері охорони басейну Дністра, оперативно поінформувала партнерів про факт транскордонного забруднення.

Річка Дністер є одним із ключових джерел водопостачання для міст Одеса (Україна) та Кишинів (Республіка Молдова), забруднення становить серйозну загрозу для населення та водних екосистем.

Масована атака на Україну 7 березня

Нагадаємо, в ніч на 7 березня російські окупанти завдали чергового масованого удару по Україні. Вибухи лунали у Києві, Харкові, Одесі, Запорізькій, Житомирській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Сумській областях.

У Харкові російська ракета влучила у п’ятиповерховий житловий будинок у Київському районі. Внаслідок атаки зруйновано під’їзд із першого по п’ятий поверх.

Відомо про 10 загиблих, серед яких - двоє дітей. Постраждали понад 11 людей, зокрема троє дітей.

