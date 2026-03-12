Удар РФ спричинив забруднення Дністра: є загроза для Молдови

Як наголосили у Мінекології, Росія продовжує вчиняти міжнародні екологічні злочини, використовуючи війну, як інструмент руйнування екосистем та створення транскордонних екологічних загроз.

Так, 10 березня 2026 року у річці Дністер в районі села Лядова Яришівської громади Могилів-Подільського району Вінницької області було виявлено плями технічних масел після ракетно-дронової атаки РФ на Україну.

За попередніми даними, забруднення пов’язане з витоком трансформаторних масел з інфраструктурних об’єктів у районі Дністровської ГЕС у Чернівецькій області, що сталося внаслідок атаки 7 березня.

Масляні плями поширилися вниз за течією річки, зокрема у районі села Наславча Республіки Молдова.

"Мінекономіки в межах діяльності Дністровської комісії виступає центральним координатором міжвідомчої та міжнародної взаємодії щодо реагування на цю екологічну загрозу", - йдеться у повідомленні.

У Вінницькій та Одеській областях відбулися засідання комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС), на яких визначили комплекс заходів для локалізації та утилізації забруднення Дністра.

Після узгодження дій з молдовською стороною підрозділи ДСНС розпочнуть практичні роботи: встановлення загороджувальних бонових ліній та застосування сорбентів для збору маслянистих плям.

Україна, як сторона договору з Молдовою про співпрацю у сфері охорони басейну Дністра, оперативно поінформувала партнерів про факт транскордонного забруднення.

Річка Дністер є одним із ключових джерел водопостачання для міст Одеса (Україна) та Кишинів (Республіка Молдова), забруднення становить серйозну загрозу для населення та водних екосистем.