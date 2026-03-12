Удар РФ вызвал трансграничное загрязнение Днестра: есть угроза для Молдовы

Как отметили в Минэкологии, Россия продолжает совершать международные экологические преступления, используя войну, как инструмент разрушения экосистем и создания трансграничных экологических угроз.

Так, 10 марта 2026 года в реке Днестр в районе села Лядова Ярышевской общины Могилев-Подольского района Винницкой области были обнаружены пятна технических масел после ракетно-дроновой атаки РФ на Украину.

По предварительным данным, загрязнение связано с утечкой трансформаторных масел из инфраструктурных объектов в районе Днестровской ГЭС в Черновицкой области, что произошло в результате атаки 7 марта.

Масляные пятна распространились вниз по течению реки, в частности в районе села Наславча Республики Молдова.

"Минэкономики в рамках деятельности Днестровской комиссии выступает центральным координатором межведомственного и международного взаимодействия по реагированию на эту экологическую угрозу", - говорится в сообщении.

В Винницкой и Одесской областях состоялись заседания комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС), на которых определили комплекс мероприятий для локализации и утилизации загрязнения Днестра.

После согласования действий с молдавской стороной подразделения ГСЧС начнут практические работы: установление заградительных боновых линий и применение сорбентов для сбора маслянистых пятен.

Украина, как сторона договора с Молдовой о сотрудничестве в сфере охраны бассейна Днестра, оперативно проинформировала партнеров о факте трансграничного загрязнения.

Река Днестр является одним из ключевых источников водоснабжения для городов Одесса (Украина) и Кишинев (Республика Молдова), загрязнение представляет серьезную угрозу для населения и водных экосистем.