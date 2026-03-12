RU

Удар РФ вызвал трансграничное загрязнение Днестра: есть угроза для Молдовы

15:50 12.03.2026 Чт
2 мин
Удар РФ вызвал трансграничное загрязнение Днестра: есть угроза для Молдовы
aimg Ірина Глухова

После российской атаки на Днестровскую ГЭС произошла утечка технических масел в реку Днестр. Загрязнение распространилось в Молдову.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Читайте также: "Искандеры", "Калибры" и не только. Чем РФ атаковала Украину и сколько ракет сбила ПВО

Как отметили в Минэкологии, Россия продолжает совершать международные экологические преступления, используя войну, как инструмент разрушения экосистем и создания трансграничных экологических угроз.

Так, 10 марта 2026 года в реке Днестр в районе села Лядова Ярышевской общины Могилев-Подольского района Винницкой области были обнаружены пятна технических масел после ракетно-дроновой атаки РФ на Украину.

По предварительным данным, загрязнение связано с утечкой трансформаторных масел из инфраструктурных объектов в районе Днестровской ГЭС в Черновицкой области, что произошло в результате атаки 7 марта.

Масляные пятна распространились вниз по течению реки, в частности в районе села Наславча Республики Молдова.

"Минэкономики в рамках деятельности Днестровской комиссии выступает центральным координатором межведомственного и международного взаимодействия по реагированию на эту экологическую угрозу", - говорится в сообщении.

В Винницкой и Одесской областях состоялись заседания комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС), на которых определили комплекс мероприятий для локализации и утилизации загрязнения Днестра.

После согласования действий с молдавской стороной подразделения ГСЧС начнут практические работы: установление заградительных боновых линий и применение сорбентов для сбора маслянистых пятен.

Украина, как сторона договора с Молдовой о сотрудничестве в сфере охраны бассейна Днестра, оперативно проинформировала партнеров о факте трансграничного загрязнения.

Река Днестр является одним из ключевых источников водоснабжения для городов Одесса (Украина) и Кишинев (Республика Молдова), загрязнение представляет серьезную угрозу для населения и водных экосистем.

Массированная атака на Украину 7 марта

Напомним, в ночь на 7 марта российские оккупанты нанесли очередной массированный удар по Украине. Взрывы раздавались в Киеве, Харькове, Одессе, Запорожской, Житомирской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Сумской областях.

В Харькове российская ракета попала в пятиэтажный жилой дом в Киевском районе. В результате атаки разрушен подъезд с первого по пятый этаж.

Известно о 10 погибших, среди которых - двое детей. Пострадали более 11 человек, в том числе трое детей.

