Удар РФ по пункту пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією: ДПСУ показала фото наслідків

Обстріл РФ 22 листопада

Нагадаємо, російські війська сьогодні вночі, 22 листопада, атакували територію України ударними безпілотниками. Під ударом переважно були східні та південні області.

За даними Повітряних сил, у ніч на 22 листопада противник атакував однією балістичною ракетою "Іскандер-М" із ТОТ АР Крим, та 104 ударними дронами типу Shahed та "Гербера". Протиповітряною обороною збито, або подавлено 89 ворожих дронів на півночі, півдні та сході країни.

Російські війська вночі атакували Дніпропетровську область ударними дронами. В результаті обстрілу виникли пожежі, пошкоджено ЛЕП, є поранена.

Так, зранку стало відомо, що росіяни вночі атакували ударними безпілотниками пункт пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією, через обстріл він тимчасово не працює.

Повідомляється, що через ворожі удари міжнародний пункт пропуску тимчасово призупиняє роботу.

"Наразі здійснюються всі необхідні заходи щодо ліквідації наслідків. Просимо для перетину кордону скористатися іншими найближчими пунктами пропуску", - йдеться у повідомленні.