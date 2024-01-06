Удар РФ по Покровському району: в ОВА та ДСНС оновили дані про жертви і наслідки

За словами чиновника, у суботу близько 15:00 село Рівне Мирноградської громади потрапило під потужний обстріл. Ворог для ударів застосовував балістичні ракети С-300.

За даними рятувальників, у Покровському районі станом на 22:00 на місці пошукових робіт було вилучено тіло жінки.

На місцях російських ударів по Покровському районі 6 січня тривають аварійно-рятувальні роботи (фото: t.me/dsns_telegram)

Наслідки в Рівному

Як розповіли рятувальники станом на пізній вечір, у селі Рівне постраждало 2 особи.

"На місці зруйнованого будинку тривають аварійно-рятувальні роботи з пошуку 6 осіб, з них 3 дітей, розібрано 8,5 т зруйнованих елементів будинку", - розповіли в ДСНС.

Надзвичайники додали, що проводиться ідентифікація знайдених фрагментів тіл.

Всього для проведення робіт від Головного управління залучено 20 осіб особового складу та 3 одиниці техніки.

Як повідомив Філашкін, станом на 21:00 відомо про 6 загиблих у цьому населеному пункті, серед жертв - 3 дитини у віці від 3 до 17 років.

"Один снаряд влучив просто в будинок, де перебувала сім'я", - розповів чиновник.

Також в адміністрації повідомили, що пошкоджень різного ступеня внаслідок російського обстрілу зазнали 75 будинків, фельдшерсько-акушерський пункт та адмінбудівля.

Наслідки удару по Покровському району 6 січня (фото: facebook.com/vadym.filashkin)

Наслідки в Покровську

Крім того, у Покровську у суботу через ворожий удар загинули ще 5 людей, розповів голова ОВА.

"Таким чином, загальна кількість жертв сьогоднішнього ракетного удару по Покровському району сягнула 11 загиблих і 10 поранених", - вказав Філашкін.

Він додав, що у Покровську та селі Рівне триває рятувальна операція. Вранці буде більш точна інформація щодо наслідків російського терористичного удару.

Надзвичайники о 22:40 розповіли, що загалом у Покровську постраждало 7 осіб, з них 1 особу врятовано з-під завалів. На місці двох зруйнованих приватних житлових будинків вилучено тіло жінки.

У ДСНС зазначили, що станом на зараз рятувальники розібрали 55 т зруйнованих елементів будинків.

Обстріл Покровська і району

В ніч проти 6 січня російські загарбники завдали удару по Покровську. Вночі місцева влада казала, що попередньо, постраждалих і жертв немає. Однак вже вдень голова Донецької ОВА повідомив, що внаслідок російського обстрілу Покровська постраждали шестеро людей. При цьому ще кілька громадян можуть знаходитися під завалами.

Пізніше стало відомо про загибель 11 людей у Покровському районі внаслідок ворожого ракетного обстрілу.

Детальніше про сьогоднішню російську атаку по населених пунктах Донецької області, та що відомо про обстріл Покровська та району - читайте в матеріалі РБК-Україна.