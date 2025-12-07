UA

Удар РФ по греблі Печенізького водосховища: оприлюднено схему об’їзду (карта)

Ілюстративне фото: росіяни вдарили по греблі Печенізького водосховища (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У Харківській області тимчасово обмежили рух на двох автомобільних дорогах територіального значення через ворожий обстріл по Печенізькій греблі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

Пошкодження, завдані атаками РФ, зробили неможливим безпечний проїзд на ділянках доріг:

  • Т-21-11 Чугуїв – Печеніги – Великий Бурлук - поблизу селища Печеніги;
  • Т-21-04 Харків – Вовчанськ – КПП Чугунівка - неподалік Старого Салтова.

На місці працюють фахівці, які обстежують ушкоджену інфраструктуру та проводять першочергові відновлювальні заходи.

Для транспорту організовано об’їзний маршрут:

  • Чугуїв – Коробочкине – Леб’яже – Приморське – Хотомля – Вовчанськ.

Водіїв закликають заздалегідь планувати свої поїздки та звертати увагу на тимчасові дорожні знаки.

Що передувало

Сьогодні, 7 грудня, російська армія вдарила по греблі Печенізького водосховища, що у Харківській області. Через це у Печенізькій громаді тимчасово зупинено рух по греблі.

Водосховище простягається від Печеніг до річки Стариці, що протікає через Чугуївський і Вовчанський райони Харківської області

