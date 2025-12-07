Удар РФ по греблі Печенізького водосховища: оприлюднено схему об’їзду (карта)

Що передувало

Сьогодні, 7 грудня, російська армія вдарила по греблі Печенізького водосховища, що у Харківській області. Через це у Печенізькій громаді тимчасово зупинено рух по греблі.

Водосховище простягається від Печеніг до річки Стариці, що протікає через Чугуївський і Вовчанський райони Харківської області