Удар РФ по греблі Печенізького водосховища: оприлюднено схему об’їзду (карта)

У Харківській області тимчасово обмежили рух на двох автомобільних дорогах територіального значення через ворожий обстріл по Печенізькій греблі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.
Пошкодження, завдані атаками РФ, зробили неможливим безпечний проїзд на ділянках доріг:
На місці працюють фахівці, які обстежують ушкоджену інфраструктуру та проводять першочергові відновлювальні заходи.
Для транспорту організовано об’їзний маршрут:
Водіїв закликають заздалегідь планувати свої поїздки та звертати увагу на тимчасові дорожні знаки.
Сьогодні, 7 грудня, російська армія вдарила по греблі Печенізького водосховища, що у Харківській області. Через це у Печенізькій громаді тимчасово зупинено рух по греблі.
Водосховище простягається від Печеніг до річки Стариці, що протікає через Чугуївський і Вовчанський райони Харківської області