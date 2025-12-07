Удар РФ по плотине Печенежского водохранилища: обнародована схема объезда (карта)

Что предшествовало

Сегодня, 7 декабря, российская армия ударила по плотине Печенежского водохранилища, что в Харьковской области. Из-за этого в Печенежской громаде временно остановлено движение по плотине.

Водохранилище простирается от Печенег до реки Старицы, протекающей через Чугуевский и Волчанский районы Харьковской области