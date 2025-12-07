Удар РФ по греблі Печенізького водосховища: оприлюднено схему об’їзду (карта)

У Харківській області тимчасово обмежили рух на двох автомобільних дорогах територіального значення через ворожий обстріл по Печенізькій греблі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

Водіїв закликають заздалегідь планувати свої поїздки та звертати увагу на тимчасові дорожні знаки.

На місці працюють фахівці, які обстежують ушкоджену інфраструктуру та проводять першочергові відновлювальні заходи.

Що передувало

Сьогодні, 7 грудня, російська армія вдарила по греблі Печенізького водосховища, що у Харківській області. Через це у Печенізькій громаді тимчасово зупинено рух по греблі.

Водосховище простягається від Печеніг до річки Стариці, що протікає через Чугуївський і Вовчанський райони Харківської області