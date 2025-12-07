Удар РФ по плотине Печенежского водохранилища: обнародована схема объезда (карта)
В Харьковской области временно ограничили движение на двух автомобильных дорогах территориального значения из-за вражеского обстрела по Печенежской плотине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.
Повреждения, нанесенные атаками РФ, сделали невозможным безопасный проезд на участках дорог:
- Т-21-11 Чугуев - Печенеги - Великий Бурлук - вблизи поселка Печенеги;
- Т-21-04 Харьков - Волчанск - КПП Чугуновка - недалеко от Старого Салтова.
На месте работают специалисты, которые обследуют поврежденную инфраструктуру и проводят первоочередные восстановительные мероприятия.
Для транспорта организован объездной маршрут:
- Чугуев - Коробочкино - Лебяжье - Приморское - Хотомля - Волчанск.
Водителей призывают заранее планировать свои поездки и обращать внимание на временные дорожные знаки.
Что предшествовало
Сегодня, 7 декабря, российская армия ударила по плотине Печенежского водохранилища, что в Харьковской области. Из-за этого в Печенежской громаде временно остановлено движение по плотине.
Водохранилище простирается от Печенег до реки Старицы, протекающей через Чугуевский и Волчанский районы Харьковской области