Удар РФ по плотине Печенежского водохранилища: обнародована схема объезда (карта)

В Харьковской области временно ограничили движение на двух автомобильных дорогах территориального значения из-за вражеского обстрела по Печенежской плотине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

Водителей призывают заранее планировать свои поездки и обращать внимание на временные дорожные знаки.

На месте работают специалисты, которые обследуют поврежденную инфраструктуру и проводят первоочередные восстановительные мероприятия.

Что предшествовало

Сегодня, 7 декабря, российская армия ударила по плотине Печенежского водохранилища, что в Харьковской области. Из-за этого в Печенежской громаде временно остановлено движение по плотине.

Водохранилище простирается от Печенег до реки Старицы, протекающей через Чугуевский и Волчанский районы Харьковской области