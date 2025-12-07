ua en ru
Удар РФ по плотине Печенежского водохранилища: обнародована схема объезда (карта)

Украина, Воскресенье 07 декабря 2025 13:30
Удар РФ по плотине Печенежского водохранилища: обнародована схема объезда (карта) Иллюстративное фото: россияне ударили по плотине Печенежского водохранилища (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Харьковской области временно ограничили движение на двух автомобильных дорогах территориального значения из-за вражеского обстрела по Печенежской плотине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

Повреждения, нанесенные атаками РФ, сделали невозможным безопасный проезд на участках дорог:

  • Т-21-11 Чугуев - Печенеги - Великий Бурлук - вблизи поселка Печенеги;
  • Т-21-04 Харьков - Волчанск - КПП Чугуновка - недалеко от Старого Салтова.

На месте работают специалисты, которые обследуют поврежденную инфраструктуру и проводят первоочередные восстановительные мероприятия.

Для транспорта организован объездной маршрут:

  • Чугуев - Коробочкино - Лебяжье - Приморское - Хотомля - Волчанск.

Водителей призывают заранее планировать свои поездки и обращать внимание на временные дорожные знаки.

Что предшествовало

Сегодня, 7 декабря, российская армия ударила по плотине Печенежского водохранилища, что в Харьковской области. Из-за этого в Печенежской громаде временно остановлено движение по плотине.

Водохранилище простирается от Печенег до реки Старицы, протекающей через Чугуевский и Волчанский районы Харьковской области

